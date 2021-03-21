Більшість утримуваних не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність.

Поліцейські Київщини викрили групу осіб, які незаконно утримували людей у псевдореабілітаційному центрі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

"До закладу під приводом реабілітації поміщали осіб з нарко- та алкозалежністю, яких примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані від родичів. Утім, замість медичної терапії вони опинилися в умовах позбавлення волі та піддавались катуванню", - йдеться у повідомленні.

20 березня до поліції надійшло повідомлення, про те, що в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих осіб зв'язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля, після чого зникли у невідомому напрямку. Поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою знаходився один з "реабілітаційних центрів", що в селі Петропавлівська Борщагівка.

"Правоохоронці встановили, що у так званому реабілітаційному центрі незаконно утримувалося з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність. Ці особи утримувалися в суворих умовах, із металевими ґратами на вікнах, потерпілим категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці «центру» піддавалися катуванню. Встановлено, що цей так званий центр не має жодної дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики", - йдеться у повідомленні.

З'ясовано, що до вчинення вказаного злочину причетні шестеро осіб, п'ятеро з яких затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу . Вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі кошти за їхню реабілітацію, а насправді - лікування не здійснювали, а чинили тортури над людьми.

На даний час правоохоронці розшукують шостого фігуранта та встановлюють інших причетних осіб.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

Нагадаємо, у 2019 роців МВС обговорили проєкт створення таборів для реабілітації наркозалежних.