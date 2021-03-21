Під час чергового спуску чоловік з’їхав не у той бік та заблукав.

На Закарпатті рахівські гірські рятувальники шукали сноубордиста, який заблукав у горах в районі полонини Драгобрат.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

У суботу, 20 березня, о 16:46 до Служби порятунку зателефонував чоловік та повідомив, що його товариш прислав йому смс-повідомлення про те, що він заблукав.

Рятувальники з’ясували, що заблукалим є 27-річний мешканець смт Буштино, Тячівського району. Закарпатець піднявся на гору підйомником “Вершина Карпат” та катався на сноуборді поза межами встановлених гірськолижних трас.

Фото: ДСНС

Під час чергового спуску чоловік з’їхав не у той бік та заблукав.

Оскільки мобільного зв’язку із заблукалим не було, і встановити точне його місце перебування не виявлялось можливим, рятувальники залучили працівників Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

“Обстежуючи гірську місцевість рятувальники вже ранком о 06:35 знайшли заблукалого у лісовому масиві в районі полонини Крачуняска. Чоловіка доставлено до місця тимчасового проживання – на гірськолижний комплекс «Драгобрат». Стан його здоров’я задовільний, медичної допомоги він не потребував”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка шукали 16 рятувальників.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, закарпатські рятувальники припинили пошуки туриста-лижника з Києва, який загубився в районі гори Гемба в ніч з 13 на 14 лютого.

12 березня рятувальники відшукали п’ятьох киян у горах на Закарпатті.