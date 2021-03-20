Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття

Заступник міністра вважає, що за акцією міг стояти Порошенко.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що протестувальники на Банковій в суботу намагалися спровокувати кровопролиття.

"Ми розуміємо стратегію провокаторів, які зробили замовлення на насильницькі дії, на хуліганські дії щодо офісу президента. Вони мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Ми не будемо йти на шляху такої провокації, в нас достатньо сил, щоб захистити громадський порядок. Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров", - заявив Геращенко в ефірі "Радіо Свобода".

Він сказав, що акція на Банковій не була мирною, і "кілька десятків осіб будуть нести відповідальність за хуліганські дії".

Геращенко сказав, що, на його думку, зацікавленим у провокаціях і насильстві під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка є п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Зацікавленою особою є Петро Олексійович Порошенко. Це моя особиста думка… Петрові Порошенку потрібно робити все для того, щоб було чим гірше, тим краще для нього", - сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акцію на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".