Фото: Макс Требухов

Під Офісом президента на вулиці Банковій в суботу ввечері влаштували масштабну акцію на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку. Його визнали винним у розбої та незаконному поводженні зі зброєю, але сам Стерненко вважає справу політичною розправою.

Захід під назвою "Не чуєш? Побачиш" приурочено до дня народження Стерненка, якому 20 березня виповнилося 26 років.

Учасники мітингу з фаєрами, димовими шашками та петардами висунули вимогу відпустити Стерненка, а також звільнити генерального прокурора Ірину Венедиктову та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Будівлю Офісу президента облили червоною фарбою, а під табличкою "Президент України" написали образливе слово з трьох літер, а потім її підпалили.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 23 лютого суд визнав Сергія Стерненка винним у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Одеси і колишнього керівника райорганізації партії "Родіна" Сергія Щербіча, що нібито стався у 2015 році.

Стерненку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці, але поки що вирок не набрав законної сили, оскільки на нього була подана апеляція.

Тюремний строк дали за ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його також визнали винним за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), але звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

За рішенням суду Стерненко знаходиться під вартою. Адвокати просили відпустити їх підзахисного на поруки, але 19 березня суддя Приморського райсуду Одеси Лариса Єршова не задовольнила це клопотання.

Вирок Стерненку оскаржують в апеляційному суді, розгляд справи очікується у квітні.

Разом зі Стерненком аналогічний вирок за розбійний напад отримав його соратник Руслан Демчук.