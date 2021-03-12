Причиною пошуків став дзвінок від стурбованої матері одного з туристів.

Закарпатські рятувальники відшукали в горах групу з п’яти киян. Наразі туристів транспортують до с. Луги Рахівського району.

Фото: ДСНС

Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про те, що в Карпатах заблукала група з п’яти осіб, вранці 12 березня повідомила мати одного з туристів. Вона розповіла, що з її сином вже п’яту добу немає зв’язку.

Як з’ясувалося, мешканці Києва вирушили в похід за маршрутом с. Луги - полонина Лемська - гора Гутин Томнатик. При цьому вони не зареєструвалися в рятувальному підрозділі перед виходом у гори.

Для проведення пошукових робіт було залучено фахівців гірського пошуково-рятувального відділення м. Рахів та гірських пошуковців з Івано-Франківської області.

"О 14:20 закарпатські рятувальники зустріли дану групу туристів. Як з’ясувалося, вони не втрачали орієнтир і не потребували допомоги. Проте оскільки кияни не попередили підрозділ ДСНС про свій похід та орієнтовну дату повернення, були організовані їхні пошуки. Наразі туристів транспортують до с. Луги Рахівського району", - повідомили у ДСНС.

Учора стало відомо, що у Карпатах припинили пошуки туриста з Києва, який загубився в ніч з 13 на 14 лютого.