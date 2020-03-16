Киев приостановит работу реабилитационных центров из-за карантина

Департамент социальной политики КГГА решил временно прекратить работу реабилитационных центров для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"По данным ВОЗ, наиболее уязвимыми категориями населения являются люди от 60 лет. Именно в этой категории фиксируют наибольший показатель смертности. Для того чтобы обезопасить граждан от распространения вируса, мы вводим дополнительные меры санитарной обработки и некоторые ограничения в интернатных учреждениях и пансионатах для одиноких пожилых людей. Посещение этих заведений не разрешается на период карантина. Кроме того, обеспечен контроль за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями, которые остались без попечения: им организована доставка продуктов питания, лекарств и других необходимых вещей", - отметила заместительница главы КГГА Марина Хонда.

Она также добавила, что во всех подчиненных департаменту соцполитики заведениях и учреждениях проводятся регулярные влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечено соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводится регулярное проветривание помещений.

В интернатных и гериатрических заведениях также проводится обработка помещений с помощью кварцевых ламп.

Отмечается, что организован входной санитарный контроль во всех учреждениях социальной сферы. По состоянию на 16 марта в учреждениях социальной сферы находится 2 754 человека.

Напомним, президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию COVID-19. Совет будет консультативно-совещательным органом при президенте. Его цель - мониторинг ситуации и наработка предложений по противодействию распространения новой коронавирусной болезни.