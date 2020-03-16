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В Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе

Мужчина распространил ложь о количестве случаев заболевания COVID-19 в Украине.

В Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе
Фото: krapka.club

В Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о ситуации по заболеваемости COVID-19 в Украине. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Во время мониторинга интернета сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. 

На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла.

В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.

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