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МИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта

Граждан просят следить за обновлением информации.

МИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта
Архивное фото
Фото: mvs.gov.ua

Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта.

Об этом сообщила пресс-служба МИУ в фейсбуке.

В министерстве призвали следить за обновлением информации на их сайте.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели. В Киеве с 17 марта также ограничат движение людей в другие населенные пункты.

Вернувшихся после 17 марта граждан не будут отправлять на обсервацию. В случае необходимости, им будет предоставлена возможность пройти тест на коронавирус.

Глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий сообщил, что на внеочередном заседании Рада может ввести административную и уголовную ответственность за распространение COVID-19.

Ранее Министерство иностранных дел рассказало, как вернуться в Украину из-за границы в период карантина.

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