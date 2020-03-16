Проблему эвакуации украинцев из Египта будем решать вместе с теми, кто ее создал, - МИД

"Не получится у туроператоров переложить это бремя полностью на государство".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопрос эвакуации украинских туристов, которые не могут покинуть Египет из-за отмены рейсов, необходимо решать вместе с туроператорами.

Об этом он заявил на брифинге, передают "Українськi Новини".

"Не получится у туроператоров переложить это бремя полностью на государство. Мы будем всем помогать. Но хочу еще раз сказать: мы не оставим ни одного гражданина на произвол судьбы", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что правительство "будет решать эту проблему совместно с теми, кто ее создал", то есть - с туроператорами. Кулеба подчеркнул, что именно туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, так как это их обязанность.

Также, министр сообщил, что в понедельник в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул для постоянной связи с застрявшими в Египте украинцами.

Тем временем, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что страна с 19 по 31 марта полностью прекращает авиасообщение, передает Reuters.

"Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12:00. Полеты будут приостановлены до 31 марта", - заявил премьер.

Он добавил, что с 19 по 31 марта отели закроют на дезинфекцию. Но находящиеся в стране туристы смогут завершить свой отдых.

Напомним, в двух отелях на египетском курорте Шарм-эль-Шейх 750 украинских туристов закрыли на карантин, поскольку у других отдыхающих заподозрили коронавирус.

В Госпогранслужбе ранее заявили, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому отдыхающие теперь сами должны решить, как они будут возвращаться.