В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения (обновлено)
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения (обновлено)
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
ГлавнаяМир

МВФ выделит триллион долларов на спасение развивающихся стран от кризиса

Помощь странам могут предоставить уже в ближайшие дни. 

МВФ выделит триллион долларов на спасение развивающихся стран от кризиса
Кристалина Георгиева
Фото: nashabolgaria.ru

Международный валютный фонд намерен мобилизовать кредитный ресурс на один триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с экономическими последствиями коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает «РБК-Украина».

В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут выделить 50 млрд долларов развивающимся странам. До 10 млрд долларов могут быть предоставлены членам с низким доходом через льготные механизмы финансирования, которые имеют нулевые процентные ставки.

На сегодня фонд уже имеет 40 действующих соглашений с общими обязательствами в размере около 200 млрд долларов. Еще 20 стран проявили интерес к финансированию, помощь которым может понадобиться в ближайшие дни.

Таким образом, МВФ может поддержать свои 189 стран-членов и продемонстрировать ценность международного сотрудничества. "Только благодаря обмену, координации и сотрудничеству мы сможем стабилизировать мировую экономику и вернуть ее к полноценному здоровью", - отметила Георгиева.

Она также напомнила, что по данным Института международных финансов с начала кризиса инвесторы вывели с развивающихся рынков почти 42 мрд долларов, что является самым большим оттоком, который когда-либо регистрировался.

Напомним, ранее компания "Новая почта" пообещала выделить 25 млн гривен на закупку оборудования и дополнительные материалы для больниц и одновременно попросила о льготах для бизнеса. Оснащение больниц произойдёт в Полтаве и Полтавской области. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также