МВФ выделит триллион долларов на спасение развивающихся стран от кризиса

Помощь странам могут предоставить уже в ближайшие дни.

Международный валютный фонд намерен мобилизовать кредитный ресурс на один триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с экономическими последствиями коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает «РБК-Украина».

В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут выделить 50 млрд долларов развивающимся странам. До 10 млрд долларов могут быть предоставлены членам с низким доходом через льготные механизмы финансирования, которые имеют нулевые процентные ставки.

На сегодня фонд уже имеет 40 действующих соглашений с общими обязательствами в размере около 200 млрд долларов. Еще 20 стран проявили интерес к финансированию, помощь которым может понадобиться в ближайшие дни.

Таким образом, МВФ может поддержать свои 189 стран-членов и продемонстрировать ценность международного сотрудничества. "Только благодаря обмену, координации и сотрудничеству мы сможем стабилизировать мировую экономику и вернуть ее к полноценному здоровью", - отметила Георгиева.

Она также напомнила, что по данным Института международных финансов с начала кризиса инвесторы вывели с развивающихся рынков почти 42 мрд долларов, что является самым большим оттоком, который когда-либо регистрировался.

Напомним, ранее компания "Новая почта" пообещала выделить 25 млн гривен на закупку оборудования и дополнительные материалы для больниц и одновременно попросила о льготах для бизнеса. Оснащение больниц произойдёт в Полтаве и Полтавской области.