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​Мандат на формирование правительства в Израиле получит соперник Нетаньяху

Нетаньяху выиграл выборы, но не большинство.

​Мандат на формирование правительства в Израиле получит соперник Нетаньяху
Бени Ганц, бывший начальник штаба израильской армии и председатель Голубого и белого израильского центристского политического ал
Фото: EPA/UPG

Новое правительство Израиля будет формировать не Беньямин Нетаньяху, а его соперник Бени Ганц.

Об этом стало известно в воскресенье, 15 марта, пишет Newsru.co.il.

Кандидатуру Ганца поддержал его либеральный блок "Кахоль Лаван" ("Сине-белые"), а также Объединенный арабский список, "Наш дом Израиль" и блок "Авода-Гешер-МЕРЕЦ". В целом  -  61 депутат нового Кнессета.

Беньямина Нетаньяху порекомендовали 58 депутатов, представляющие правые партии "Ликуд" ("Консолидация"), ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ямина".

Издание отмечает, что поддержка кандидатуры Ганца не означает, что "Наш дом Израиль" автоматически войдет в коалицию во главе с "Кахоль Лаван". Глава партии Авигдор Либерман заявил, что поддержал Ганца, чтобы не допустить четвертых подряд выборов. В 2015 году и в апреле 2019 года Либерман объявлял о поддержке Нетаньяху на пост премьер-министра, но не входил в его коалицию.

В результате в Израиле может появиться правительством меньшинства.

Кнессет нового созыва будет приведен к присяге 16 марта.

Напомним, что в Израиле целый год продолжается политический кризис, за время которого уже трижды прошли парламентские выборы.

В апреле 2019 года "Ликуд" Беньямина Нетаньяху и "Кахоль Лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов, право формировать правительство предоставили Нетаньяху, а когда ему этого не удалось, Кнессет проголосовал за самороспуск.

В сентябре 2019 года "Кахоль Лаван" победил с перевесом в один мандат над "Ликудом": 33 против 32. В этот раз возможность сформировать правительство была и у Нетаньяху, и у Ганца, но оба с задачей не справились.

В марте 2020 года "Ликуд" получил 36 мандатов, а "Кахоль Лаван" - 33.

70-летний Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года.

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