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МАУ объявила о сокращении рейсов в Италию, Израиль, Турцию и Великобританию

Полеты в Венецию прекращены минимум на месяц.

МАУ объявила о сокращении рейсов в Италию, Израиль, Турцию и Великобританию
Фото: EPA/UPG

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о сокращении полетов в Италию, Израиль и Турцию.

Об этом сообщила в среду пресс-служба МАУ.

Рейс Киев - Венеция не будет выполняться минимум месяц - с 12 марта по 12 апреля. В то же время рейсы на вылет из Рима и Милана продолжатся с целью возвращения украинцев на родину.

Также изменяется расписание полетов в Тель-Авив из-за новых правил на въезд в Израиль. На период 12 марта – 8 апреля отменены рейсы Одесса – Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр – Тель-Авив, а также рейсы Харьков – Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. Рейсы Киев – Тель-Авив будут выполняться дважды в день. Пассажирам рейсов Днепр – Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.

До 22 мая останавливаются полеты из Киева в турецкий Измир. До 1 апреля не будут выполняться рейсы из Одессы в Стамбул.

Также до 8 апреля отменяются вторые частоты на внутренних маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем.

С 13 марта по 7 апреля МАУ будет выполнять по одному рейсу в день между Киевом и Лондоном.

С целью обеспечения максимально безопасных условий перелетов, авиакомпания МАУ внедрила процедуру полной дезинфекции всех воздушных судов, прибывающих из городов Италии, до снижения эпидемиологического уровня.

Напомним, что Италия в последние дни стала главным очагом эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Там умерли уже 630 человек, количество заразившихся превысило 10 тысяч человек.

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