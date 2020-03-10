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Ryanair приостанавливает рейсы в Италию до 8 апреля

Пострадавшие пассажиры смогут выбрать между полным возмещением билетов или кредитом на перелет.

Ryanair приостанавливает рейсы в Италию до 8 апреля
Фото: EPA/UPG

Ирландская компания Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, объявляет о приостановке расписания полетов в/из, внутри Италии после решения итальянского правительства распространить карантин на всю страну из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, с 11 марта по 8 апреля Ryanair отменяет все внутренние рейсы по Италии, а с 13 марта по 8 апреля – международные.

"Сегодня все пострадавшие пассажиры получили на электронную почту уведомления об отмене рейсов. Пассажиры, ищущие репатриацию, могут получить бесплатный переход на более ранний рейс Ryanair, который выполняется до полуночи 13 марта. Пострадавшие пассажиры смогут выбрать между полным возмещением или кредитом на перелет, который можно использовать на рейсах Ryanair в течение следующих 12 месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее Ryanair объявляла о приостановлении с 10 марта по 8 апреля внутренних рейсов только с аэропортов на севере Италии.

Напомним, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Италию из-за распространения коронавирусной болезни в этой стране

Ранее также сообщалось, что WizzAir приостанавливает все полеты в Италию и Израиль из-за коронавируса.

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