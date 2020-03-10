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“Укрпочте” передали международную экспресс-доставку EMS

Отправление EMS - самое быстрое международное почтовое отправление

“Укрпочте” передали международную экспресс-доставку EMS

Министерство инфраструктуры Украины передало “Укрпочте” функции по международной экспресс-доставке. Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович. В министерстве считают, что это поднимет качество и скорость международной экспресс-доставки.

“Услуги по пересылке сообщений ЕМS, которые обеспечивают ускоренную приоритетную доставку, могут стать лучшим каналом для пересылки высокотехнологичных товаров, - подчеркнул Дмитрий Абрамович. - Также это защищенный и безопасный канал для экспорта продукции малого и среднего бизнеса. У “Укрпочты” огромное покрытие - 100% страны. Это обеспечит должный уровень доставки”.

По словам госменеджера, практически во всех странах-членах Всемирного почтового союза услугу EMS предоставляют именно национальные почтовые операторы. В Украине эту услугу предоставляет Государственное предприятие специальной связи (ГПСС), которое ранее вывели как раз из состава “Укрпочты”.

Отправление EMS - это самое быстрое международное почтовое отправление. Пересылать можно как важные документы, так и товары, например - ценный технический груз, который отправитель хочет защитить и отслеживать в пути. Граничный вес одной посылки - 30 кг.

По данным Всемирного почтового союза, в Украине сейчас низкий показатель своевременной доставки. Министерство инфраструктуры ставит целью улучшение качества сервиса.

Кроме того, служба “EMS Украина” до сих пор не подписала Многостороннее соглашение о соответствующей системе учета “Оплата по результату”. Это мешает пользоваться всеми преимуществами соглашения.

В целом, передача функций быстрых международных сообщений “Укрпочте” приведет к улучшению качества услуг, благодаря разветвленной сети и опыту работы с грузами.

Главное преимущество решения Мининфраструктуры в том, что предприятия малого и среднего бизнеса получат доступ к быстрой доставке и смогут наладить устойчивые каналы сбыта продукции и обмена документами.

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