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В Раде вводят профилактические меры в связи коронавирусом

Депутатам рекомендовали отменить или отложить зарубежные поездки.

В Раде вводят профилактические меры в связи коронавирусом
Дмитрий Разумков
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Депутатам рекомендуют отменить или перенести зарубежные командировки до изменения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, руководству Аппарата парламента поручено принять профилактические меры для нераспространения простудных заболеваний в административных зданиях Рады.

Напомним, сегодня, 11 марта, Кабинет министров примет окончательный план борьбы с коронавирусом.

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