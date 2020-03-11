Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Депутатам рекомендуют отменить или перенести зарубежные командировки до изменения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, руководству Аппарата парламента поручено принять профилактические меры для нераспространения простудных заболеваний в административных зданиях Рады.

Напомним, сегодня, 11 марта, Кабинет министров примет окончательный план борьбы с коронавирусом.