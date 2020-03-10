Президент Грузии отменила визит в Украину из-за коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты, в том числе в Украину, из-за опасности, связанной с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Грузия online.

"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. До публикации о данном решении были извещены наши партнеры", - цитирует издание заявление АП Грузии.

В конце ноября 2019 сообщалось, что президент Грузии отложила запланированный визит в Киев по просьбе украинской стороны. Визит был перенесен на 2020-й.