Пока их 1200, но до конца этой недели должно быть 5 тыс.

Киев получил первые быстрые тесты на диагностирование коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по семи базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

Он также анонсировал, что оборудование же для экспресс-тестирование в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели.

"Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и «Борисполе». Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19", - пояснил мэр.

Напомним, ранее Кличко рассказал, как столичные власти готовятся к возможному обнаружению коронавируса, и будут ли ограничивать работу общественного транспорта, а именно - метрополитена.

Ранее Минздрав заявил, что ожидает поступления экспресс-тестов на коронавирус 10 марта. Отмечалось, что такие тесты позволят установить или исключить диагноз за 15-20 минут.