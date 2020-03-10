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В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занимать до 6 недель

У пациентов с тяжелой формой на это могут уйти несколько месяцев. 

В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занимать до 6 недель
Фото: glavcom.ua

На полное выздоровление от болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, может уйти несколько недель. Об этом сообщил на брифинге исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, пишет CNN.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, требуется до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы оправиться от болезни", - пояснил он. 

Райан подчеркнул, что зачастую пациент считается выздоровевшим, если у него больше нет симптомов, а два теста на коронавирус, проведенные с интервалом в один день, показали отрицательный результат. Однако в некоторых странах шкала выздоровления может быть другой. 

Отмечается, что пока не существует специальных лекарств для лечения коронавирусной болезни, но инфицированные могут выздоравливать, облегчая и излечивая симптомы, а больные с тяжелой болезнью должны получать оптимизированную поддерживающую помощь. 

Напомним, количество заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 114 448 человек. Погибли 4026 пациентов, выздоровели 64 156 человек. 

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