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В Иране 36 человек умерли от отравления алкоголем из-за слухов о том, что он защищает от коронавируса

Они употребляли поддельный алкоголь. 

В Иране 36 человек умерли от отравления алкоголем из-за слухов о том, что он защищает от коронавируса
Фото: Информ-UA

В Иране 36 человек скончались от отравления алкоголем в городе Авхаз из-за слухов о том, что алкоголь может предотвратить коронавирусную инфекцию. Известно, что напитки были суррогатными, пишет BBC со ссылкой на агентство Irna.

"Употребление поддельного алкоголя произошло из-за распространения слухов о том, что употребление алкоголя предотвратит коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 

При этом количество отравленных, которые обращались в больницу, превышает 200 человек.

"Некоторые люди в Ахвазе страдают от алкогольного отравления после употребления поддельного алкоголя [местного самогона или метанола]. До сих пор 270 человек были допущены к Окружные больницы для лечения", - сообщил пресс-секретарь Университета медицинских наук имени Ахваза Джонди Шапура, доктор Али Эхсанпур.

По меньшей мере семеро были арестованы за продажу суррогатного алкоголя.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения назвали ложными надежды на исчезновение SARS-CoV-2 в летнее время.

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