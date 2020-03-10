В Ровно от осложнений гриппа скончалась женщина

Она была госпитализирована 2 марта.

В Ровно от осложнений гриппа 8 марта умерла 51-летняя пациентка. Об этом пишут "Українські новини", ссылаясь на данные областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Женщина пребывала на лечении в Ровненской городской больнице со 2 марта, заболела 27 февраля. Анализы подтвердили у нее наличие вируса гриппа А.

Этот случай смерти от гриппа стал пятым в области за 2020 год.

Напомним, в Запорожской области от осложнений пандемического гриппа А(H1N1) умер 51-летний мужчина. Он был госпитализирован в отделение реанимации Приморской центральной районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом "грипп, двусторонняя пневмония".

Отмечается, что мужчина обратился за медицинской помощью на 6-е сутки после начала заболевания.