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В Ровно от осложнений гриппа скончалась женщина

Она была госпитализирована 2 марта. 

В Ровно от осложнений гриппа скончалась женщина
Фото: Макс Требухов

В Ровно от осложнений гриппа 8 марта умерла 51-летняя пациентка. Об этом пишут "Українські новини", ссылаясь на данные областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Женщина пребывала на лечении в Ровненской городской больнице со 2 марта, заболела 27 февраля. Анализы подтвердили у нее наличие вируса гриппа А. 

Этот случай смерти от гриппа стал пятым в области за 2020 год.

Напомним, в Запорожской области от осложнений пандемического гриппа А(H1N1) умер 51-летний мужчина. Он был госпитализирован в отделение реанимации Приморской центральной районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом "грипп, двусторонняя пневмония".

Отмечается, что мужчина обратился за медицинской помощью на 6-е сутки после начала заболевания.

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