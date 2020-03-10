В Запорожской области от осложнений свиного гриппа умер мужчина

От гриппа мужчина не был вакцинирован.

В Запорожской области от осложнений свиного пандемического гриппа А(H1N1) умер 51-летний мужчина. Об этом сообщил Запорожский областной лабцентр.

По данным ведомства, мужчину госпитализировали в отделение реанимации Приморской центральной районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом "грипп, двусторонняя пневмония".

Отмечается, что мужчина обратился за медицинской помощью на 6-е сутки после начала заболевания. От гриппа он не был вакцинирован.

По данным лабцентра, по состоянию на 10 марта в Запорожской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 3,4%. В том числе в школах по болезни количество отсутствующих учащихся увеличилось с 7% до 8%.

Напомним, в период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом. Ни один из них не был вакцинирован.