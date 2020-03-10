В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Запорожской области от осложнений свиного гриппа умер мужчина

От гриппа мужчина не был вакцинирован.

В Запорожской области от осложнений свиного гриппа умер мужчина
Фото: http://kh.vgorode.ua

В Запорожской области от осложнений свиного пандемического гриппа А(H1N1) умер 51-летний мужчина. Об этом сообщил Запорожский областной лабцентр.

По данным ведомства, мужчину госпитализировали в отделение реанимации Приморской центральной районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом "грипп, двусторонняя пневмония".

Отмечается, что мужчина обратился за медицинской помощью на 6-е сутки после начала заболевания. От гриппа он не был вакцинирован.

По данным лабцентра, по состоянию на 10 марта в Запорожской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 3,4%. В том числе в школах по болезни количество отсутствующих учащихся увеличилось с 7% до 8%.

Напомним, в период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом. Ни один из них не был вакцинирован.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также