В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

Общее количество тех, кто заразился, приближается к 25 тысячам человек.

Количество жертв эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии превысило 1800 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные службы гражданской защиты.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, приближается к 25 тысячам человек, в том числе за последние сутки выявили свыше 3500.

С начала эпидемии умерли 1809 человек (в том числе за сутки - 368 человек), а 2335 полностью выздоровели (за сутки - 369 человек).

Напомним, что в Италии с 12 марта введены беспрецедентные ограничительные меры. Закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, не работают бары, рестораны, парикмахерские и большинство офисов. Школы, спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения по всей стране были закрыты еще раньше.