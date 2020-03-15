Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
Кино во время чумы: 10 фильмов про эпидемии
Кино во время чумы: 10 фильмов про эпидемии
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
ГлавнаяМир

В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

Общее количество тех, кто заразился, приближается к 25 тысячам человек.

В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
Фото: EPA/UPG

Количество жертв эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии превысило 1800 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные службы гражданской защиты.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, приближается к 25 тысячам человек, в том числе за последние сутки выявили свыше 3500. 

С начала эпидемии умерли 1809 человек (в том числе за сутки - 368 человек), а 2335 полностью выздоровели (за сутки - 369 человек).

Напомним, что в Италии с 12 марта введены беспрецедентные ограничительные меры. Закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, не работают бары, рестораны, парикмахерские и большинство офисов. Школы, спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения по всей стране были закрыты еще раньше.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также