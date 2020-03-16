"Интер" за сутки собрал почти 3 млн евро для борьбы с коронавирусом

Миланский "Интер" запустил краудфандинговую кампанию для борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Nerazzurri.
На данный момент общая сумма сбора составляет более 2,8 млн евро, из которых 500 тыс. пожертвовали игроки и персонал клуба.
Все вырученные средства отправятся на кафедру биомедицинских и клинических наук больницы Luigi Sacco в Милане.
Напомним, что сейчас Италия является сильнейшим очагом распространения коронавируса в Европе - вся страна находится на карантине, а игроки не тренируются.
Коронавирус выявлен уже у 10 игроков Серии А. Первым заразился защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани, также эпидемия охватила игроков генуэзской "Сампдории" - Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Мортен Торсби, Антонио Ла Гумина и Фабио Депаоли подхватили вирус.
Ранее сообщалось, что убытки клубов Серии А могут составить 700 млн евро из-за недоигранного сезона.
В июне должно состояться Евро-2020, однако с большой долей вероятности турнир перенесут на 2021 год.