Nike временно закрывает магазины из-за коронавируса

В основном эта акция коснется Северной Америки и Западной Европы.

Американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви Nike объявила, что закрывает все свои магазины в США, Канаде, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии с понедельника по 27 марта из-за опасений по поводу коронавируса, сообщает Taiwan News.

При этом сотрудники получат полную оплату.

В тоже время, магазины Nike в Южной Корее, Японии, большей части Китая и многих других странах останутся открытыми.

Отметим, Nike имеет 384 розничных магазина в США и более 750 магазинов по всему миру.