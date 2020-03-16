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Убытки клубов Серии А могут составить 700 млн евро из-за недоигранного сезона

Пока окончательного решения не принято.

Убытки клубов Серии А могут составить 700 млн евро из-за недоигранного сезона
Фото: EPA/UPG

В связи с пандемией коронавируса приостановлен сезон Серии А.

В случае, если чемпионат не будет доигран, убытки клубов чемпионата Италии суммарно могут составить 700 млн евро, сообщает football-italia.net.

При этом потери от продажи телевизионных прав составят 430 млн евро, и еще 270 млн евро клубы недополучат от продажи билетов и мерчендайзинга.

Если сезон не будет завершен должным образом, сообщается, что клубы обратятся за помощью к правительству и министру спорта Винченцо Спадафора.

В настоящее время руководство Серии А надеется, что в случае успешной борьбы с вирусом сезон планируют возобновить 2 мая и завершить 30 июня, играя по туру примерно каждые 3 дня. Командам осталось сыграть по 12-13 игр.

В июне должно состояться Евро-2020, однако с большой долей вероятности турнир перенесут на 2021 год.

Также рассматривается вариант с переносом европейского первенства на декабрь этого года. В случае переноса Евро чемпионат Италии все же возможно доиграть.

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