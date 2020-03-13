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В Украине запустили интерактивную карту по ситуации с коронавирусом

На данный момент с подозрением на коронавирус госпитализированы 8 человек.

В Украине начала работать интерактивная карта, которая показывает оперативную ситуацию по количеству госпитализированных с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2.

На карте указано количество госпитализаций в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции и подтвержденные случаи SARS-CoV-2 в разрезе медицинских заведений по областям.

Также указывается количество приспособленных для лечения COVID-19 койкомест в каждой из областей.

Согласно обнародованным данным, на данный момент в Украине 8 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус: в Луцке, Виннице, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Запорожье, Константиновке и Рубежном.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине официально зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Одна из инфицированных SARS-CoV-2, посещавшая Польшу 71-летняя женщина из Житомирской области умерла.

Также 13 марта от последствий коронавируса скончалась украинка, которая легально работала в Италии.

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