В 13 китайских регионах больше нет ни одного больного с коронавирусом

Около 10 тысяч китайцев еще остаются в больницах.

В 13 регионах Китая больше нет ни одного активного случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил в понедельник CNN со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

Это Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньси, Шаньси, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзилинь и город Тяньцзинь.

По данным "Синьхуа", в воскресенье в Китае выявили 16 случаев COVID-19, умерли 14 человек. Все новые смерти зафиксировали в провинции Хубэй, первичном очаге этой болезни.

В больницах Китая остаются 9898 человек, из них 3032 - в тяжелом положении (за сутки их количество сократилось на 194).

За минувшие сутки выписали 838 вылечившихся человек.

Всего в Китае с начала эпидемии заболели почти 81 тысяча человек, умерли - 3213, выздоровели - почти 68 тысяч.