Невідомий "замінував" територію біля адмінбудівлі в урядовому кварталі Києва

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування території біля адмінбудівлі в урядовому кварталі. На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб столичної поліції.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

"На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського закладено саморобний вибуховий пристрій. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці проводять ретельну перевірку прилеглої території та транспортних засобів, які знаходяться поряд. Окрім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи "мінера".

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції. Після завершення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, сьогодні ФОПи продовжили пікети проти локдауну в центрі Києва. Патрульна поліція Києва повідомила, що рух вулицею Грушевського перекрито через акцію протесту.

"Рух по вулиці Грушевського обмежено в обох напрямках (від вулиці Шовковичної до Петровської алеї) у зв'язку з проведенням масової акції. Орієнтовно до 15:00. Громадський транспорт - без обмежень", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Пізніше в поліції повідомили, що учасники акції перекрили рух по вул. Грушевського.