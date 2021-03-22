​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз

Фото: varta1.com.ua

У Львові незакріплена кришка люка вирвалася з-під коліс автомобіля і пробила лобове скло іншої машини, вбивши пасажира - 11-річного хлопчика, що їхав на передньому сидінні.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС Львівської області.

"21 березня службовий автомобіль оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Внаслідок наїзду на аварійний люк, якй знаходився на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з-під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинула одинадцятирічна дитина, що перебувала в салоні автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Фото: varta1.com.ua

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомив, що ДТП сталося на Зеленій вулиці близько 21:05 в неділю.

"Автомобіль MITSUBISHI L200 служби цивільного захисту ГУ ДСНС у Львівській області, під керуванням водія 1973 року народження, здійснив наїзд на каналізаційний люк, який був встановлений на проїжджій частині дороги, після чого кришка люку вилетіла із свого місця на смугу зустрічного руху та попала в лобове скло автомобіля ACURA MDX, під керуванням водія 1985 року народження. Внаслідок ДТП, пасажир автомобіля ACURA MDX 2010 року народження (дитина), який знаходився на передньому пасажирському сидінні, від отриманих травм загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

На місце аварії вночі виїжджали перший заступник мера Андрій Москаленко та заступниця мера з питань ЖКГ Ірина Маруняк. Як повідомив Москаленко, за фактом трагедії мерія почала ще службове розслідування.