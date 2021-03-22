Найближчими днями в Україні буде прохолодно, можливі опади

У Києві у вівторок вночі без істотних опадів, вдень - невеликий мокрий сніг.

У найближчу добу в Україні буде прохолодна і волога погода, яку визначатиме повітря з північного заходу Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок вночі, 23 березня, в південно-східній частині та Одеської області очікується помірний мокрий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні, крім крайнього півдня, невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі -1... -6, вдень 0...+5. В південній частині вночі від -3 до +2 градусів. В Карпатах вночі -7...-12, вдень -1... -6.

У Києві у вівторок вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг; вітер північно-західний 5-10 м/с; температура вночі -2...-4, вдень +1...+3.

У середу, 24 березня, в Україні, в західних, північних та Вінницькій областях без опадів, температура вночі -2...-7, вдень +2...+7, в Карпатах вночі -7...-12, вдень 0...-5.

На решті території хмарно; вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг і дощ (в східних областях значні опади), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі від -3 до +2 градусів, вдень 0...+5.

Вітер північно-східний, 7-12 м/ с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в середу без опадів; вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15 м/с; температура вночі -2...-4, вдень +4...+6 градусів.