Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
ГоловнаСуспільствоЖиття

Найближчими днями в Україні буде прохолодно, можливі опади

У Києві у вівторок вночі без істотних опадів, вдень - невеликий мокрий сніг.

Найближчими днями в Україні буде прохолодно, можливі опади
Фото: Макс Требухов

У найближчу добу в Україні буде прохолодна і волога погода, яку визначатиме повітря з північного заходу Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок вночі, 23 березня, в південно-східній частині та Одеської області очікується помірний мокрий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні, крім крайнього півдня, невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі -1... -6, вдень 0...+5. В південній частині вночі від -3 до +2 градусів. В Карпатах вночі -7...-12, вдень -1... -6.

У Києві у вівторок вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг; вітер північно-західний 5-10 м/с; температура вночі -2...-4, вдень +1...+3.

У середу, 24 березня, в Україні, в західних, північних та Вінницькій областях без опадів, температура вночі -2...-7, вдень +2...+7, в Карпатах вночі -7...-12, вдень 0...-5.

На решті території хмарно; вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг і дощ (в східних областях значні опади), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі від -3 до +2 градусів, вдень 0...+5.

Вітер північно-східний, 7-12 м/ с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в середу без опадів; вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15 м/с; температура вночі -2...-4, вдень +4...+6 градусів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також