Днями в Україні очікується тепла погода, можливі опади

В південних областях можливі дощі, в центральних та західних - мокрий сніг.

У найближчі дві доби в Україні збережеться помірно-тепла погода з можливими опадами, яку визначатиме циклон над півднем України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У середу, 17 березня, в південних областях можливі дощі; температура вночі +1... +6, вдень 7...+12. На решті території невеликий, місцями помірний дощ із мокрим снігом, лише в північних областях уночі без істотних опадів; температура вночі від +4 до -1, вдень +3... +8 (в Карпатах значний сніг, температура протягом доби -1...-6).

На дорогах західних областей уночі та вранці подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний (на півдні та сході країни - південно-східний), 5-10 м/с.

У Києві в середу вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0, вдень +5... +7.

У четвер, 18 березня, в Україні очікується невеликий мокрий сніг і дощ, у південній частині, вдень і в східних областях помірний дощ. Уночі та вранці на дорогах, окрім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний (на сході - південно-східний), 5-12 м/с. Температура вночі від +3 до -2; вдень +1... +6, на крайньому півдні країни +5... +10.

У Києві в четвер можливі невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0... +2 тепла, вдень +3... +5.