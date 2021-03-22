Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень.

Кіберполіція припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що схему організували четверо чоловіків віком від 26-ти до 43-х років. Вони створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайта вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначали організатори.

"У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень", - зазначили в поліції.

Фото: vs.gov.ua

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання та у автівках фігурантів - на Київщині, Черкащині та у столиці. В результаті вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство). Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Фото: vs.gov.ua

Нагадаємо, раніше у Києві викрили шахрайські call-центри, які працювали як "брокерські компанії".