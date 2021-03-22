Кіберполіція припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Встановлено, що схему організували четверо чоловіків віком від 26-ти до 43-х років. Вони створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.
Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайта вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначали організатори.
"У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень", - зазначили в поліції.
Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання та у автівках фігурантів - на Київщині, Черкащині та у столиці. В результаті вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство). Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше у Києві викрили шахрайські call-центри, які працювали як "брокерські компанії".