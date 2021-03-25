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Кирило Тимошенко пояснив, як місцева влада може збільшити "карантинні" виплати

Заявки, як і раніше, будуть прийматися через додаток "Дія".

Кирило Тимошенко пояснив, як місцева влада може збільшити "карантинні" виплати

Органи місцевого самоврядування мають долучитися до виплати фінансових компенсацій малому бізнесу та найманим працівникам у "червоних" карантинних зонах. Таким чином можна буде збільшити суму у 8 тисяч гривень, яка буде виплачена із державного бюджету.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Зараз склалася ситуація, коли "червоний" рівень епідемічної небезпеки оголошено в ряді областей і міст. В останні тижні ВООЗ фіксує зростання захворювання - і, на жаль, смертності від Covid - у всьому світі. Тому не виключено, що в Україні кількість областей, які опиняться в червоній зоні, буде збільшуватися. Одночасно в Офісі Президента України розуміють, що в умовах карантину життєво важлива підтримка малого бізнесу і найманих працівників підприємств, діяльність яких вимушено припиняється", - написав Тимошенко в Facebook.

За його словами, станом на зараз розроблений такий механізм нарахувань і виплати компенсацій: за рахунок коштів державного бюджету виплачуватимуться 8000 гривень, а за рахунок місцевого бюджету має бути додана сума, розмір якої визначить орган місцевого самоврядування. Заявки, як і раніше, будуть прийматися через додаток "Дія".

"Упевнений, що центральна влада свої зобов'язання виконає. Чекаємо на підтримку лідерів місцевих громад", - сказав Тимошенко.

За його словами, тема допомоги українцям у "червоних" карантинних зонах стала пріоритетною на нещодавньому засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад – органу, який "уже став якісно новим майданчиком для ефективної координації дій з тим, щоб враховувати інтереси жителів і великих міст, і маленьких селищ".

Заступник керівника ОП нагадав також, що в грудні-січні підприємцям у вигляді компенсації з держбюджету вже було виплачено 3,6 млрд гривень.

"Людям потрібна допомога. Як зазначив раніше Президент Володимир Зеленський, в нинішній ситуації дуже важлива спільна підтримка українців з боку і державної, і місцевої влади", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко пояснив, що рішення про жорсткі карантинні обмеження в Україні наразі вводяться за регіональним принципом. Їх ухвалює влада кожної області або міста з огляду на поточну ситуацію в регіоні.

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