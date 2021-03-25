У конкурсі на голову Податкової візьмуть участь дев'ять осіб

Серед них чинний голова Любченко і колишній заступник міністра фінансів Шкураков.

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до участі у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби.

В ньому візьмуть участь дев'ять осіб на чолі з чинним керівником служби Олексієм Любченком.

Також на вакансію подалися:

колишній заступник міністра фінансів, генеральний директор ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" Василь Шкураков ,

, заступники Любченка Наталія Рубан і Євген Олейніков ,

і , колишній керівник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов ,

, колишній керівник Головного управління ДФС у м. Києві Дмитро Зенін ,

, колишній начальник київського відділення Фонду державного майна Олександр Кучеренко ,

, працівник Головного управління ДПС у Закарпатській області Василь Симчера ,

, працівник "Укртрансгазу", колишній помічник народного депутата Тетяни Острікової Вячеслав Федоров.

Нагадаємо, що конкурси на державну службу були припинені у зв'язку з епідемією коронавірусу в квітні 2020 року.

У лютому 2021 року Верховна Рада проголосувала за їх відновлення, і 17 березня Кабмін почав конкурсний відбір на перші п'ять посад вищого корпусу державної служби.

Документи від кандидатів приймалися до 24 березня включно. Після перевірки документів кандидати будуть запрошені до наступного етапу конкурсного відбору – тестування (знання законодавства та тестування на абстрактне мислення).