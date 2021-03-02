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На Тернопільщині начальника районної ДПІ викрили на отриманні 1 млн грн хабара

Чиновнику та посереднику повідомлено про підозру.

На Тернопільщині начальника районної ДПІ викрили на отриманні 1 млн грн хабара
Фото: gp.gov.ua

Начальника однієї з районних державних податкових інспекцій Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області та його посередника викрито в одержанні 1 млн грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець ДПІ вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн, за що він обіцяв зменшити розміри штрафів за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок в управління фіскальної служби для реєстрації кримінального провадження.

Правоохоронці задокументували факт одержання посередником хабара та затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі викритим особам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро в кінці грудня оголосило в розшук колишнього голову ДПС Сергія Верланова. Відомо про це стало тільки у січні з судового реєстру. Слідство вважає, що колишній голова ДПС незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн гривень, яке було донараховано рентну плату за користування надрами металургійному комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". Через це бюджет України недоотримав податків на вказану суму.

Верланов виїхав з України 13 жовтня 2020 року після отримання від слідчого виклику для вручення підозри. 28 жовтня його було звільнено з ДПС.

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