Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Дев'ятеро бійців травмовано в результати підриву на вибуховому пристрої.

З початку доби російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів.

На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове поранення, ще вісім воїнів - бойове травмування.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

У відповідь на обстріли українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Також зазначається, що в районі проведення операції Об’єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні, відповідно до наданих Українською стороною СЦКК гарантій безпеки, вантажівки з гуманітарним вантажем ООН перетнули лінію розмежування на КПВВ «Щастя». Вантаж призначений для закладів освіти, медичних закладів та для категорії малозахищених громадян", - додали у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.

27 лютого біля Луганського український військовий підірвався на протипіхотній міні.

26 лютого поряд з Водяним внаслідок обстрілу шість військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування. Ще один український захисник отримав кульове поранення поблизу Мар'їнки та Лебединського. Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої військовий отримав осколкові поранення.