Міноборони вирішило розробити нові позашляховики для ЗСУ замість ​УАЗів, які "морально і фізично застаріли"

Модернізація і випуск нових моделей цих авто та запчастин до них здійснюються підприємствами в Росії.

Міністерство оборони оголосило про відкриття дослідно-конструкторської роботи "Розроблення легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Голова відомства Андрій Таран заявив про плани кардинально оновити парк автомобільної техніки багатоцільового призначення. За його словами, планується, що оновлення парку буде здійснено після приймання обраного зразку на озброєння ЗСУ.

Міністр зазначив, що наразі основну групу армійських автомобілів складають УАЗи різних модифікацій, що вже "морально і фізично застаріли". А модернізація і випуск нових моделей і модифікацій цих авто та запасних частин до них здійснюються підприємствами держави-агресора Російської Федерації. Тому було прийнято принципове рішення про поступове виведення їх з експлуатації.

"Ми повинні сказати: «Farewell, УАЗ». Новий позашляховик має відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу. До дослідних зразків висувається низка вимог — надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування та ремонту. Машина має забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості та кліматичних зон. Найбільш прийнятний за своїми тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля багатоцільового призначення буде обрано за результатами державних випробувань", - наголосив Таран.

Першими такі автомобілі отримають підрозділи та військові частини Сухопутних військ української армії, які виконують завдання у районі проведення ООС на території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили про розробку власного бронежилета для сухопутних військ ЗСУ.