У Запоріжжі четверо невідомих побили депутата облради

Напад скоєно на Дмитра Майстра, він у лікарні.

У Запоріжжі поліція встановлює особи зловмисників, які побили депутата обласної ради. За попередніми даними, нападників було четверо. Їхні особи і місцезнаходження встановлюють.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"1 березня приблизно о 9:20 до відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шкільній невідомі побили депутата обласної ради. На місце події виїхало керівництво поліції області та слідчо-оперативна група у повному складі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілому надається медична допомога. Вирішується питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюють.

Як пише видання Depo.Запоріжжя, напад було скоєно на депутата Запорізької обласної ради Дмитра Майстра.

Майстро - адвокат, був обраний до Запорізької облради на місцевих виборах у жовтні 2020 року від партії Володимира Буряка "Єднання".

Зазначається також, що в лютому на приймальню Майстра в селищі Кушугум під Запоріжжям двічі нападали: один раз намагалися підпалити приймальню, іншим разом - розбили двері.