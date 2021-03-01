Маленькі кроки на зближення

Мирні жертви у Другій Світовій на жаль, були аж ніяк не рідкість на європейському континенті. І вони породили мільйони взаємних докорів між українцями і поляками щодо інцидентів того минулого. Сторінка спільної історії 1944 року пов‘язана з Гутою Пеняцькою – одна з таких.

Проте досвід новітнього часу каже, що ми можемо вийти за межі історичних суперечок, надміру політизованих і здебільшого контрпродуктивних.

Я про 2017 рік, коли напередодні Різдва, очевидно що за вказівкою і грошима Кремля, володарі якого сплять і бачать як посварити на темі історичної пам'яті два великі європейські народи, було підірвано пам'ятний хрест, який стояв у Гуті Пеняцькій, що на Бродівщині.

Фото: надане Олександром Ганущиним Сплюндрований пам’ятник, січень 2017 року

Коли місцева влада, до якої мав честь належати, чітко заявила – ми НЕбезпорадні до провокацій і глупості, а навпаки – солідарні у позиції неприпустимості воєн з надгробними пам'ятниками у ХХІ столітті та невідворотності покарання за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Коли коштом української місцевої громади за якийсь місяць цей хрест було відновлено.

Фото: надане Олександром Ганущиним Відновлений коштом української громади пам’ятник у Гуті Пеняцькій, лютий 2017

Як і тоді так і зараз, ми схиляємо голови і кладемо квіти задля пошанування пам'яті вбитих мешканців села Гута Пеняцька і всіх невинно убієнних у Другій світовій війні на цих землях – українців і поляків.

Як і тоді, у 2017, так і зараз, ми розраховуємо на те, що польська місцева влада і польська громада зробить такий же крок і відновить знищені надгробки на місцях загибелі українців у Другій світовій війні на території Республіки Польща.

Ukraińcy ze społeczności lokalnej swoim kosztem odbudowali zdewastowany krzyż, co świadczy o tym, że jesteśmy gotowi poprzez konkretne działania oddawać hołd ofiarom tych przerażających wydarzeń. Z innej strony, liczymy na wzajemność z polskiej strony, która doprowadzi do odbudowy zdewastowanych miejsc pamięci Ukraińców na terenach Polski.

Wierzymy w mądrość naszych polskich sąsiadów!

Пробачаємо і просимо вибачення! Слава Україні!