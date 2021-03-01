Маленькі кроки на зближення

Проте досвід новітнього часу каже, що ми можемо вийти за межі історичних суперечок, надміру політизованих і здебільшого контрпродуктивних.
Я про 2017 рік, коли напередодні Різдва, очевидно що за вказівкою і грошима Кремля, володарі якого сплять і бачать як посварити на темі історичної пам'яті два великі європейські народи, було підірвано пам'ятний хрест, який стояв у Гуті Пеняцькій, що на Бродівщині.
Коли місцева влада, до якої мав честь належати, чітко заявила – ми НЕбезпорадні до провокацій і глупості, а навпаки – солідарні у позиції неприпустимості воєн з надгробними пам'ятниками у ХХІ столітті та невідворотності покарання за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Коли коштом української місцевої громади за якийсь місяць цей хрест було відновлено.
Як і тоді так і зараз, ми схиляємо голови і кладемо квіти задля пошанування пам'яті вбитих мешканців села Гута Пеняцька і всіх невинно убієнних у Другій світовій війні на цих землях – українців і поляків.
Як і тоді, у 2017, так і зараз, ми розраховуємо на те, що польська місцева влада і польська громада зробить такий же крок і відновить знищені надгробки на місцях загибелі українців у Другій світовій війні на території Республіки Польща.
Ukraińcy ze społeczności lokalnej swoim kosztem odbudowali zdewastowany krzyż, co świadczy o tym, że jesteśmy gotowi poprzez konkretne działania oddawać hołd ofiarom tych przerażających wydarzeń. Z innej strony, liczymy na wzajemność z polskiej strony, która doprowadzi do odbudowy zdewastowanych miejsc pamięci Ukraińców na terenach Polski.
Wierzymy w mądrość naszych polskich sąsiadów!
Пробачаємо і просимо вибачення! Слава Україні!