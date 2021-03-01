На Київщині у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій бійцям Національної гвардії вручили дипломи та сертифікати про проходження підготовки на спеціальних курсах снайперів (UAR-10).

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що гвардійці отримали теоретичні знання із снайпінгу, тактичної, інженерної, психологічної підготовки та удосконалили практичні навички щодо ведення вогню по різноманітних цілях і вмілого його корегування.

Головну увагу інструктори приділили освоєнню напівавтоматичної снайперської гвинтівки українського виробництва UAR-10 та саме практичним вправам стрільб з неї по спеціальним мішеням.

Фото: mvs.gov.ua

"Ми дали вам основну базу знань для здійснення стрільби на далекі відстані та навчили попадати в ціль. Але, щоб стати справжнім снайпером вам необхідно розвивати та удосконалювати свої навички. Не кожен із вас сьогодні отримує диплом. Навчання було жорстким, адже ми готуємо вас до виконання службових завдань в бойових умовах", – зазначив начальник Навчального-бойового центру підготовки до спеціальних дій Міжнародного центру полковник Костянтин Корніцкий.

Фото: mvs.gov.ua

До проведення спецкурсу були також задіяні інструктори зі снайпінгу з інших підрозділів спецпризначення Нацгвардії. У ході навчань інструктори обмінювались досвідом та виробили одноманітність у підходах щодо підготовки спецпризначенців.

Фото: mvs.gov.ua

"Професія снайпер дуже важлива, адже там, де він «працює», немає втрат. На цьому курсі я отримав дуже великий досвід – це багаж знань зі снайпінгу, якому вчать у Навчально-бойовому центрі. Дуже вдячний інструкторам за те, що ми особисто, як фахівці рухаємося вперед та через деякий час свій досвід будемо передавати своїм побратимам", – розповів один із учасників курсу.

Нагадаємо, у січні Нацгвардія розпочала розробку доктрини за принципами НАТО.