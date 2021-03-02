За добу окупанти сім разів відкривали вогонь на Донбасі

Протягом минулої доби, 1 березня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Павлополя та Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, поблизу Красногорівки загарбники обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій зі стрілецької зброї.

Неподалік Павлополя внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування. Захисників доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. Обставини з’ясовуються.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

В районі відповідальності угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське збройні формування РФ двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

"Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ", - наголосили у штабі.

Зазначається. що бойовики і надалі перешкоджають роботі СММ ОБСЄ. Так, 28 лютого міні БПЛА місії зазнав впливу (глушіння сигналу) поблизу населеного пункту Ясинувата. Під час патрулювання непідконтрольних уряду України територій, СММ ОБСЄ зафіксувала 12 одиниць озброєння та військової техніки, які розміщені з порушеннями встановлених ліній відведення та 16 одиниць ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Українська сторона СЦКК вкотре фіксує порушення збройними формуваннями РФ вимог, щодо заборони проведення інженерних робіт в районі лінії зіткнення. Поблизу населеного пункту Троїцьке збройні формування РФ продовжують дообладнувати існуючі та будують нові укріплення в напрямку позицій ЗСУ. Зважаючи на це, українська сторона СЦКК звернулася до представників ОБСЄ з проханням провести моніторинг вказаних районів та закликати представників ОРЛО негайно припинити роботи.

Станом на 7 годину ранку 2 березня обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 28 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.

27 лютого біля Луганського український військовий підірвався на протипіхотній міні.

26 лютого поряд з Водяним внаслідок обстрілу шість військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування. Ще один український захисник отримав кульове поранення поблизу Мар'їнки та Лебединського. Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої військовий отримав осколкові поранення.