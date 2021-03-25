У найближчі 3 роки Укравтодор реформують за європейським зразком, - Кубраков

З наступного року планується повністю автоматизувати пріоритизацію ремонтних та будівельних робіт завдяки системі HDM-4.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков представив у ДП "ДерждорНДІ" вектор на 2021-2023 роки, за яким рухатиметься Укравтодор в тому числі у рамках президентської програми "Велике будівництво".

Фундаментальні зміни у галузі втілюватимуться за принципами країн ЄС та на підставі успішних кейсів західних партнерів. Зокрема, низка ключових реформ буде реалізовуватися за підтримки ЄБРР, повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Усі управлінські рішення мають бути засновані на даних, data-based policies, за планами та стратегіями має стояти наука", – зазначив Олександр Кубраков.

Серед інституційних змін, які Укравтодор уже втілює для попередження корупційних ризиків, такі: антикорупційний план у рамках проєкту з ЄБРР; переведення усієї тендерної документації в електронний формат; створення відкритих реєстрів асфальто-бетонних заводів та калькулятору розрахунку досвіду підрядника; лібералізація ціноутворення від етапу проєкту до звітування за виконані роботи.

Паралельно в Укравтодорі приступили до реалізації стратегії покращення управління якістю. Вона передбачає, зокрема, оновлення підходу до моніторингу доріг. Так, уже найближчими днями буде оголошено закупівлі, які вперше спрямовані на збір та аналіз інструментальних даних щодо стану доріг.

Із наступного року планується повністю автоматизувати пріоритизацію ремонтних та будівельних робіт завдяки системі HDM-4.

Крім того, на найбільших дорожніх проєктах будуть застосовуватися міжнародно визнані форми договорів (FIDIC, NEC та інші). "Це потребуватиме не тільки перегляду системи контрактування підрядників, але й, знову ж, ціноутворення, арбітраж та інші системні речі", - додали в Укравтодорі.