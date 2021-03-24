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Зеленський розробив новий законопроєкт про карантинні виплати громадянам і бізнесу

З держбюджету роздадуть по 8000 грн, з місцевих бюджетів – по скільки встановлять органи місцевого самоврядування. 

Зеленський розробив новий законопроєкт про карантинні виплати громадянам і бізнесу
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ініціював новий законопроєкт щодо підтримки громадян і бізнесу через обмеження "червоної" зони карантину. 

Документ, розміщений на сайті Ради, спрямований на підтримку застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих адміністративно-територіальних одиниць з метою запобігання поширенню COVID-19 обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання.

Законопроєкт передбачає виплати і з державного бюджету, і з місцевих бюджетів для ФОПів та найманих працівників, робота яких зупинилася під час локдауну з лютого 2021 року. Для отримання виплати людина має звернутися самостійно. 

Перелік видів діяльності, на які поширяться виплати, має розроби уряд. Допомога застрахованим особам, передбачена цим Законом, надається у 2021 році одноразово.

Від держави передбачається допомога в розмірі 8000 гривень, а виплату з коштів місцевого бюджету мають визначити окремо органи місцевого самоврядування. 

"Виплата допомоги застрахованим особам здійснюється на підставі заяви застрахованої особи, поданої нею в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Застрахована особа має право звернутися із заявою про виплату допомоги застрахованим особам протягом 30 днів із дня запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19", - йдеться у проєкті.

Оновлено. Заступник голови фінансового комітету Ради, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк надав LB.ua довідку щодо цього законопроєкту. Згідно з нею, допомога не надається у кількох випадках.

Для працівників не надається:

  • роботодавець не нараховував ЄСВ до введення обмежувальних заходів;
  • якщо вони працюють в роботодавця, основний КВЕД якого не відноситься до переліку;
  • які працюють за сумісництвом;
  • середня зарплата яких понад 30 тис грн.

ФОПам:

  • які зареєстровані менше трьох місяців;
  • які за попередній рік заплатили ЄСВ менше ніж за 6 місяців;
  • якщо основний КВЕД не відноситиметься до переліку;
  • якщо є ФОП і працівником одночасно;

Щоб отримати допомогу, треба подати заяву в електронній формі не пізніше 30 дня із дня введення на відповідній території обмежувальних заходів.Списки для виплат буде формувати Мінцифра і передавати їх до Пенсійного фонду, який і буде виплачувати. Виплата здійснюватиметься на банківський рахунок, який зазначить у заяві працівник.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр повідомив, що фізичні-особи підприємці та працівники отримають грошові виплати та підтримку в якості компенсації від введенних обмежень "червоної" зони. Вони отримають по 8000 гривень, як це було під час зимового локдауну. Крім того, уряд очікує, що додаткові виплати здійснить місцева влада. 

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