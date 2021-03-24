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Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу

Вона померла у Києві у віці 53 років.

Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
Анна Липківська
Фото: facebook.com

Не стало відомої журналістки, викладачки та театрального критика Анни Липківської. Вона померла у Києві у віці 53 років. Жінка не змогла подолати коронавірус.

Про смерть Липківської повідомив драматург Павло Ар'є.

"Клятий ковід... Забирає найкращих, найсправжніших людей, гірко плачу. Анна Липківська, дякую, що ви були з нами. Вічна пам'ять", - написав Ар'є у фейсбуці.

На смерть Липківської відреагував журналіст і критик Олег Вергеліс.

"Аня Липківська - камертон нашого театрального життя, талановитий театральний критик, порядна добра людина, професіонал високого ґатунку, учениця Валентини Ігорівни Заболотної. Її тексти у журналі "Український театр" у 80-90-ті були і для мене катедрою театральної ритики, її тексти навчали щиро любити і об’єктивно аналізувати театральний процес в Україні", - написав Вергеліс.

Анна Липківська - українська театрознавець, кандидат мистецтвознавства, співробітниця Київського інституту проблем сучасного мистецтва. Лауреат Премії в галузі театрознавства і театральної критики.

Останніми роками Анна Липківська була викладачкою Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Вона викладала студентам історію театру, історію всесвітньої драматургії та керувала магістерськими роботами.

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