«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
ГоловнаКультура

Центр інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська, - Мінкультури

Презентація напрямків діяльності та програм Центру запланована на кінець березня.

Центр інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська, - Мінкультури
Любов Цибульська
Фото: uacrisis.org

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики очолить керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Любов Цибульська.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури.

Презентація напрямків діяльності та програм Центру запланована на кінець березня.

"Радий вітати в команді МКІП керівницю групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульську", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Досвід України у виявленні та протидії дезінформації є унікальним. Переважно, це ініціативи громадського сектору. Я прагну посилювати голос громадянського суспільства і допомогти державі зі стратегічними комунікаціями - чіткими, зрозумілими та скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної спільноти про агресію Росії та роботу над посиленням санкцій проти агресора", - зазначила Цибульська.

Раніше Цибульська працювала на низці українських телеканалів як журналістка, редакторка та сценаристка. Вона також була радником зі стратегічних комунікацій Начальника Генерального Штабу ЗСУ, керівником прес-служби віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зараз Цибульська - керівник Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру. Серед основних напрямків її роботи - дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди та механізмів їхнього впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні та на Заході. Також вона є радницею з протидії інформаційним загрозам голови МЗС Дмитри Кулеби.

Нагадаємо, 11 березня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні з наступного тижня при РНБО почне працювати Центр протидії дезінформації.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що майбутній Центр протидії дезінформації в Києві має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також