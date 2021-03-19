«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
ГоловнаКультура

Церемонію вручення "Оскара" вирішили провести в очному форматі

Варіанту участі у заході по Zoom не передбачено.

Церемонію вручення "Оскара" вирішили провести в очному форматі
Церемония награждения "Оскар"
Фото: oscars.org

Церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться в квітні в очному форматі. Всі запрошені на церемонію пройдуть тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Hollywood Reporter з посиланням на лист організаторів номінантам.

"Звісно, вашою першою думкою буде - чи можна це зробити безпечно? Відповідь: так, можна (...) Варіантів для Zoom, щоб у такому форматі бути присутнім на шоу, не передбачено", - йдеться в листі, який публікує видання.

Зазначається, що на церемонії вручення кінопремії передбачена система, завдяки якій можна буде відстежувати результати тестів на коронавірус учасників і обслуговуючого персоналу.

Вручення кінопремії "Оскар" у 2021 році було перенесено з 28 лютого на 25 квітня через пандемію коронавірусу. Майданчиком для "Оскара" стане театр Dolby в Лос-Анджелесі.

Претендентів на премію було оголошено 15 березня. На нагороди в номінації "Найкращий фільм" цього року претендують "Батько" Флоріана Зеллера, "Манк" Девіда Фінчера, "Земля кочівників" Хлої Чжао, "Перспективна дівчина" Емеральд Феннелл, "Суд над Чиказькою сімкою" Аарона Соркіна, "Мінарі" Лі Айзек Чун, "Юда і Чорний Месія" Шака Кінга і "Звук металу" Даріуса Мардера.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також