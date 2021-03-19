Церемонію вручення "Оскара" вирішили провести в очному форматі

Варіанту участі у заході по Zoom не передбачено.

Церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться в квітні в очному форматі. Всі запрошені на церемонію пройдуть тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Hollywood Reporter з посиланням на лист організаторів номінантам.

"Звісно, вашою першою думкою буде - чи можна це зробити безпечно? Відповідь: так, можна (...) Варіантів для Zoom, щоб у такому форматі бути присутнім на шоу, не передбачено", - йдеться в листі, який публікує видання.

Зазначається, що на церемонії вручення кінопремії передбачена система, завдяки якій можна буде відстежувати результати тестів на коронавірус учасників і обслуговуючого персоналу.

Вручення кінопремії "Оскар" у 2021 році було перенесено з 28 лютого на 25 квітня через пандемію коронавірусу. Майданчиком для "Оскара" стане театр Dolby в Лос-Анджелесі.

Претендентів на премію було оголошено 15 березня. На нагороди в номінації "Найкращий фільм" цього року претендують "Батько" Флоріана Зеллера, "Манк" Девіда Фінчера, "Земля кочівників" Хлої Чжао, "Перспективна дівчина" Емеральд Феннелл, "Суд над Чиказькою сімкою" Аарона Соркіна, "Мінарі" Лі Айзек Чун, "Юда і Чорний Месія" Шака Кінга і "Звук металу" Даріуса Мардера.