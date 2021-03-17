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Українець став наймолодшим головним диригентом у Польщі

25-річний Ярослав Шемет з 1 квітня обійме посаду художнього керівника симфонічного оркестру філармонії у Катовіцах.

Українець став наймолодшим головним диригентом у Польщі
Ярослав Шемет
Фото: filharmonia-slaska.eu

25-річний українець Ярослав Шемет став художнім керівником симфонічного оркестру Сілезької філармонії імені Генріка Миколая Гурецького в польському місті Катовіце.

Офіційно він обійме посаду 1 квітня, йдеться в повідомленні на сайті філармонії.

25-річний диригент з польсько-українським корінням є наймолодшим художнім керівником філармонійного оркестру в Польщі, пише польське видання Оnet.

"Починаючи спільний шлях із цим митцем, сповнений взаємного натхнення, я роблю ставку на професіоналізм, креативність та оригінальність", - сказав директор Сілезької філармонії Адам Весоловський.

Ярослав Шемет є першим запрошеним диригентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним диригентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів.

У Німеччині, Австрії, Чехії, Китаї, Польщі та Україні Ярослав Шемет диригував такими оркестрами, як Празький симфонічний оркестр, NFM Вроцлавської філармонії, оркестри Польської Балтійської філармонії, Лодзької та Познанської філармоній, Молодіжний симфонічний оркестр України (YSOU). Виступав у відомій Elbphilharmonie у Гамбурзі, Національному музичному форумі (NFM) у Вроцлаві, Шанхайському великому театрі, Харбінському оперному театрі, а також на фестивалях у Байройті, Мюнхені та Гонконгу. Він співпрацював із такими видатними солістами, як Ларс Даніельссон, Франческа Дего та Шимон Нерінг.

У 17 років Ярослав розпочав навчання з оркестрового диригування в Академії музики імені Ігнація Яна Падеревського в Познані в класі професора Варцислава Кунца. Там  створив оркестр Musique Moderne, який спеціалізується на виконанні сучасної музики. Він також був ініціатором та художнім керівником проєкту, відомого як Польський симфонічний оркестр, який зібрав найкращих музикантів Польщі. У 2018-2019 роках Ярослав Шемет був диригентом та асистентом Оксани Линів, художнього керівника Молодіжного симфонічного оркестру України (YSOU).

Бажаючи постійно розширювати свій музичний кругозір, він навчався також у Віденському університеті музики на сценічної майстерності (Австрія) у класі професора Йоганнеса Вільднера. У 22 роки він закінчив з відзнакою Академію музики в Познані та розпочав свою кар'єру академічного викладача. З моменту завершення навчання та до сьогодні є наймолодшим викладачем відділу диригування своєї альма-матер.

Шемет проводить майстер-класи в Познані, Львові та Харкові, є головним диригентом першої незалежної української оперної студії Coloratura Opera Lab. Охоче співпрацює з джазовими музикантами. Наприклад, у 2018 році разом із Ларсом Даніельссоном та оркестром INSO-Львів виступав на фестивалі Leopolis Jazz Fest.

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