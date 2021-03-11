В Україні з наступного тижня при РНБО почне працювати Центр протидії дезінформації.

Про це на форумі "Україна 30: Культура. Медіа. Туризм" сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Проблема протидії дезінформації вимагає скоординованої діяльності усіх державних установ: і парламенту, і уряду, і громадянського суспільства, і залучення не тільки ресурсів нашої держави, але й міжнародних партнерів. Країни НАТО мають дуже гарний досвід в цьому, але ніхто за останні роки не був об'єктом настільки масштабної дезінформації, яка відбувається в Україні", - сказав Єрмак.

"Тому не випадково президент Зеленський ще влітку минулого року виступив з ініціативою створення міжнародного центру протидії дезінформації. На виконання доручення президента в найближчі дні почне роботу такий міжнародний центр, який буде створено на базі Ради національної безпеки і оборони України", - повідомив голова Офісу президента.

За його словами, центр не стане політичним органом, але перебуватиме під пильним контролем зі сторони президента.

"Я думаю, вже протягом декількох тижнів і майбутній керівник цього центру, і його співробітники зможуть більш детально ознайомити суспільство і медіа з діяльністю цього центру", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, на початку тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що майбутній Центр протидії дезінформації в Києві має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі.