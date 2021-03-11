Разумков: я не будую жодних політичних проєктів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що він залишається "вірним команді" президента Володимира Зеленського та не будує жодних політичних проєктів.

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

"У мене настільки насичений графік, що мені сьогодні не до якихось додаткових проєктів", - відповів Разумков на питання, чи є у нього в планах створити політичну силу.

На коментар журналіста про те, що його потенційними союзниками називають колишнього прем'єра Володимира Гройсмана та мера Києва Віталія Кличка, спікер відповів: "Якщо я не будую жодних проєктів, як у мене можуть бути союзники? На сьогоднішній момент мені не надає політичну або іншу підтримку ні Володимир Гройсман, ні Віталій Кличко".

Разумков сказав, що у нього "нормальні, робочі відносини" з Зеленським і немає конфлікту.

"Спілкуємося, коли це необхідно. Практично щотижня є спільні наради, зустрічі, можуть бути дзвінки по тим чи іншим питанням. Всі зайняті, у кожного свій напрямок роботи", - сказав спікер.

Нагадаємо, що Разумков має один з найвищих рейтингів довіри серед українських політиків. У лютому соціологічне опитування групи "Рейтинг" показало, що Разумкову довіряють 29% респондентів - кращий показник тільки у Зеленського.

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua говорив, що Разумков не є членом партії і теоретично має потенціал стати самостійним політичним гравцем. При цьому він називав перебільшеними розмови про конфлікт Офісу президента та спікера Верховної Ради.