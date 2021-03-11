Cин президента "Київміськбуду" став депутатом Київради

На пленарному засіданні Київської міської ради в четвер склав присягу новий депутат - 27-річний Ілля Кушнір, син голови правління і президента холдингової компанії "Київміськбуд" Ігоря Кушніра.

Про це повідомляється на сайті Київради.

Кушнір-молодший замінив депутатку Лесю Петрівську, яку 23 лютого призначили уповноваженою з прав людей з інвалідністю.

Він буде представляти об'єднання "УДАР".

Нагадаємо, що "Київміськбуд" є одним з найбільших забудовників Києва. За підрахунками сайту "Лун", з 2010 року компанія здала 137 будинків і будує ще 112.